Олександр Сеуканд очолював збірну України, зокрема під час її історичного виступу на Олімпіаді-2002, де команда посіла десяте місце.

Помер колишній головний тренер збірної України з хокею Олександр Сеуканд. Йому належить важлива роль в історії національної команди: під його керівництвом українські хокеїсти виступили на своїй першій і наразі єдиній Олімпіаді.

Про смерть Сеуканда повідомили на Facebook-сторінці "Хокейна Спільнота України". Зазначається, що він помер 21 жовтня, однак ця новина не отримала публічного розголосу одразу. Причина смерті наразі не повідомляється.

"Ціла хокейна епоха пішла від нас. Вічна пам'ять", - йдеться у повідомленні.

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Сеуканд очолював збірну України з хокею протягом десяти років

Олександр Сеуканд працював зі збірною України з 1999 до 2009 року, за винятком 2007-го. Спочатку він обіймав посаду старшого тренера команди – до 2003 року, після чого став її головним тренером.

Одним із найважливіших досягнень команди під час роботи Сеукандa стала участь у зимових Олімпійських іграх 2002 року. Це була перша й наразі остання Олімпіада в історії збірної України з хокею. Турнір українська команда завершила на 10-му місці.

Також у 1999–2007 роках збірна України виступала в елітному дивізіоні чемпіонату світу з хокею.

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