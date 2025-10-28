.Олександр Красюк заявив, що українському спортсмену більше нічого доводити.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик повинен "якомога швидше" завершити кар'єру, вважає його екс-промоутер Олександр Красюк.

"Публічно висловлюю свою позицію: хочу, щоб Усик завершив кар'єру якомога швидше. Я навіть був проти [реваншу] з Дюбуа. Добре, цей бій мав сенс із погляду тричі абсолютного чемпіонства. Але назвіть хоча б одну причину битися з Вордлі? При всій повазі до цього хлопця", - зазначив промоутер в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing King Media.

Наступний бій Усика

Наступним суперником українця має стати британець Фабіо Вордлі, який переміг Джозефа Паркера в нещодавньому бою і став офіційним претендентом на бій з абсолютним чемпіоном. Однак саме в цьому бою Красюк бачить "ризик" для кар'єри українця.

"Навіть гроші не є причиною, тому що в їхньому поєдинку їх не буде. Хіба що станеться диво, і чарівник прилетить із купою грошей, намагаючись завоювати світ боксу, і заплатить Усику 50 мільйонів. Тоді, можливо, в цьому був би сенс. Інакше навіщо йому ризикувати всім, над чим він працював останні 13 років? Якщо він програє, люди пам'ятатимуть тільки поразку", - підкреслив промоутер.

За його словами, Фабіо Вордлі "не є великим ім'ям". Він не зможе принести багато платних переглядів і проданих квитків.

"Я на боці багатьох людей, які міркують стратегічно. Абсолютний, непереможений статус Усик збереже до кінця своїх днів. І пішов би він як легенда боксу на віки", - підсумував Красюк і згадав приклад Леннокса Льюїса, який теж "пішов раніше" і залишився в історії.

Раніше УНІАН повідомляв, що ексчемпіон світу за версіями IBF і WBA в напівсередній вазі Пол Маліньяджі теж закликав українця закінчити кар'єру. "Зараз йому вже нічого досягати. Ніщо вже не зробить його величнішим", - сказав він.

Крім того, ми розповідали, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі точно не збирається проводити ще один бій проти українського чемпіона Олександра Усика. "Якщо ви заплатите мені ще 100 мільйонів, що я буду з ними робити?", - сказав Ф'юрі.

