Ф'юрі розповів, що після другого бою він не спілкувався з Усиком.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що точно не збирається проводити ще один бій проти українського чемпіона Олександра Усика. Таку заяву він зробив в інтерв'ю FurociTV.

За словами британця, у третьому бою проти Усика немає жодного сенсу. Він запевнив, що не повернеться на ринг заради цього бою навіть за великий гонорар.

"Після нашого бою я не спілкувався з Усиком, але знаю, що він говорив певні речі. Не погані речі, а хороші. Мовляв, він не проти провести третій бій. Звичайно, це міг би бути великий чек для нього, як і для мене. Але який зараз у цьому сенс для мене? Якщо ви заплатите мені ще 100 мільйонів, що я буду з ними робити?", - сказав Ф'юрі.

Британець додав, що він досяг у житті та кар'єрі всього, про що тільки мріяв. Він підкреслив, що заробив достатньо грошей, щоб піти на пенсію.

"Це ніяк не вплине на моє життя. Це не вплине на життя моїх дітей та онуків. Це просто зробить їх зіпсованими і людьми", - пояснив Ф'юрі.

Раніше Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, розповів, що українець планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року і боротиметься з переможцем поєдинку Джозеф Паркер - Фабіо Вордлі. Він зазначив, що відновлення Усика після травми триває чудово.

Крім того, ексчемпіон світу за версіями IBF і WBA в напівсередній вазі Пол Маліньяджі висловився щодо майбутнього Усика. За його словами, українець уже досягнув неймовірно високого рівня у своїй кар'єрі.

