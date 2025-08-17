За словами британського боксера, в Усика не буде жодного шансу проти цього молодого спортсмена.

Колишній володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який програв свої останні два поєдинки Олександру Усику, розповів, хто ж, на його думку, може перемогти абсолютного чемпіона з України.

Він зізнався, що в іншого британського бійця - 20-річного Мозеса Ітауми - є величезні шанси перемогти Усика, передає Queensberry Promotions. За словами Ф'юрі, у цьому виді спорту величезну роль відіграє саме вік.

"Бокс - це гра молодих. Як я говорив Володимиру Кличку, коли йому було 37: бокс - це гра молодих, і він ні на кого не чекає. Мозес рознесе всіх старих у цьому дивізіоні - Усика, Джошуа, Міллера, кого завгодно, навіть Чжана, та хоч і Луїса Ортіса", - підкреслив він.

Ф'юрі підкреслив, що "старий боксер" ніколи не зможе змагатися з молодим, тому в Усика немає жодних шансів.

Мозес Ітаума - чи може він вийти на ринг з Усиком

Від початку своєї професійної кар'єри (28 січня 2023 року) він провів уже 13 поєдинків, усі з яких закінчив на свою користь (11 боїв Ітаумі вдалося закінчити достроково).

Останній із них відбувся в ніч на 17 серпня - проти Ділліана Вайта. Він закінчився в першому раунді. Одразу після цього Туркі Аль аш-Шейх - голова Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії - заявив про бажання організувати бій Ітаума-Усик.

Усик же може провести наступний бій проти Джозефа Паркера або ж - третій, заключний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

