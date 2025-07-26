Ф'юрі назвав цих боксерів своїми "братами".

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається повернутися на ринг наступного року, при цьому він назвав двох боксерів, з якими не битиметься ні за які гроші.

Як пише The Sun, він виключив можливість поєдинку з колишнім спаринг-партнером Агітом Кабайєлом і близьким другом Джозефом Паркером.

"Вони мої два брати. Вони обидва прекрасні хлопці, і обидва - майбутні чемпіони світу у важкій вазі. Агіт Кабайєль і Джозеф Паркер... Я бажаю їм усього найкращого у світі та не битимуся за жодні гроші, тому що є речі, за які не варто боротися", - заявив він.

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Раніше Кабайєль планував битися з Ф'юрі у 2020 році, але бій зірвався.

33-річний Паркер у 2017 році переміг двоюрідного брата Ф'юрі Х'юї і завоював пояс WBO, і відтоді вони тісно дружать.

Паркер має битися з Олександром Усиком

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно розпорядилася про проведення переговорів щодо обов'язкового титульного бою Усика з Джозефом Паркером. Повідомляється, що у нашого спортсмена є всього 30 днів, щоб досягти угоди з Паркером. Якщо ж Усик відмовиться, він буде позбавлений звання абсолютного чемпіона світу, у його володіннях залишиться три пояси - WBA, WBC і IBF.

Нещодавно промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен, розповів, що циганський король планує битися з українцем Олександром Усиком, якому належать пояси WBA, WBO, IBO та IBF.

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