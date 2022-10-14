Френк Уоррен зазначив, що Тайсон Ф'юрі все ж планує побитися з Олександром Усиком.

Відомий промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі, розповів про плани британського боксера на найближче майбутнє.

Функціонер повідомив, що в Циганський король все ж планує битися з українцем Олександром Усиком, якому належать пояси WBA, WBO, IBO і IBF.

"Ще складно говорити, що нас чекає найближчим часом. Я нещодавно розмовляв з Тайсоном про Джо Джойса.

Відео дня

Фюрі в наступному бою хоче побитися з Дереком Чісорою, потім провести поєдинок з Олександром Усиком, а після цього зустрітися з Джо Джойсом. Наступний рік повинен бути напруженим для нього, чи не так?

Це те, про що говорив Тайсон. Побачимо, до чого ми прийдемо. Що б не вирішив Ф'юрі, Я підтримаю його. У нас особливі відносини, і я хочу тільки кращого для нього", - наводить слова Уоррена видання Express.

Ситуація в суперважкій вазі після перемоги Усика над Джошуа

Українець Олександр Усик у серпні 2022 року здобув перемогу над британським боксером Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Після перемоги в реванші над Ентоні, Усик викликав на бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Циганський король прийняв виклик українця, однак команди боксерів не змогли домовитися про дату бою.

Пізніше Тайсон Ф'юрі викликав на бій Ентоні Джошуа і в команді Ей Джея заявили, що приймають виклик Циганського короля, але сторони так і не підписали контракт на цей бій.

Представник Усика у свою чергу заявив, що наступним суперником українця може стати американець Деонтей Вайлдер.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Вас також можуть зацікавити новини: