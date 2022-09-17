Сауль Альварес назвав Олександра Усика найкращим боксером світу.
32-річного мексиканця цитує Insider.
За словами Канело, в його особистому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії першу сходинку займає Усик.
"Усик - номер один у світі. Все завдяки його навичкам", - впевнений Альварес.
Канело є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік Альварес заробив 90 мільйонів доларів.
У ніч проти 18 вересня у Лас-Вегасі (США) Канело захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі у бою проти казахстанця Геннадія Головкіна.
Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Українець переміг британця та зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO й IBO в суперважкій вазі.
Раніше Усик пояснив, чому він не може битися проти Тайсона Ф'юрі в 2022 році.