У ніч проти 18 вересня у Лас-Вегасі (США) Канело захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі у бою проти казахстанця Геннадія Головкіна.

Сауль Альварес назвав Олександра Усика найкращим боксером світу.

32-річного мексиканця цитує Insider.

За словами Канело, в його особистому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії першу сходинку займає Усик.

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"Усик - номер один у світі. Все завдяки його навичкам", - впевнений Альварес.

Канело є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік Альварес заробив 90 мільйонів доларів.

У ніч проти 18 вересня у Лас-Вегасі (США) Канело захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі у бою проти казахстанця Геннадія Головкіна.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Українець переміг британця та зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO й IBO в суперважкій вазі.

Раніше Усик пояснив, чому він не може битися проти Тайсона Ф'юрі в 2022 році.

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