'Весь світ хотів би бачити цей бій': Льюїс несподівано звернувся до Ф'юрі

Легендарний чемпіон зазначив, що Британія хоче побачити бій двох потужних боксерів країни.

Легендарний Леннокс Льюїс закликав Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) провести бій проти іншого британського боксера - Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

"Ф'юрі потрібен великий бій. Йому потрібен великий британський бій, як у мене з Френком Бруно. Вони вже давно про це говорять. Я сподіваюся, що Ф'юрі та Джошуа це зроблять, тому що Англія любить великі бої, коли справа доходить до боксу", - сказав Льюїс у коментарі SkySports.

Він додав, що цей бій стане "питанням поваги", а також визначить, хто найкращий британський чемпіон у гевівейті.

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"Весь світ хотів би побачити цей бій, особливо британські вболівальники, які люблять хороші поєдинки між цими двома великими важковаговиками. Я хотів би побачити цей бій", – додав Льюїс.

Ф'юрі хоче трилогію з Усиком

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Нещодавно відомий промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі, розповів про плани британського боксера на найближче майбутнє.

Функціонер повідомив, що в Циганський король все ж планує битися з українцем Олександром Усиком, якому належать пояси WBA, WBO, IBO і IBF.

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