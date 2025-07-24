Український боксер має вийти на ринг, щоб захистити пояс WBO.

Українському боксеру Олександру Усику знайшли нового суперника. Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно розпорядилася про проведення переговорів щодо обов'язкового титульного бою.

На сторінці WBO в соціальній мережі Instagram повідомляється, що у нашого спортсмена є всього 30 днів, щоб досягти угоди з новозеландським бійцем Джозефом Паркером.

Якщо ж Усик відмовиться, він буде позбавлений звання абсолютного чемпіона світу, у його володіннях залишиться три пояси - WBA, WBC і IBF.

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"У сторін є тридцять днів з моменту видачі цього листа для досягнення угоди. Невиконання цієї вимоги призведе до того, що цей комітет ініціює процедуру проведення конкурсу відповідно до правил WBO для змагань на звання чемпіона світу. Мінімальна сума пропозиції у важкій вазі становить один мільйон доларів США", - йдеться в повідомленні WBO.

Інші новини про Олександра Усика

Раніше УНІАН повідомляв, що Дюбуа запізнився на бій з Усиком через вечірку. Як відомо, у день вечора боксу Усик прибув на бій вчасно, тоді як Дюбуа - за 45 хвилин після нього - менш ніж за дві години до моменту виходу в ринг.

При цьому команда Дюбуа не прокоментувала причин запізнення.

Також ми розповідали, хто, на думку Усика, може стати наступним чемпіоном світу. Із цим боксером українець навіть виходив на ринг. Двічі.

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