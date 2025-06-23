Про Росію боксер у своєму дописі не сказав ані слова.

Боксер Василь Ломаченко, який нещодавно оголосив про завершення професійної карʼєри, відреагував на російський удар по місту Білгород-Дністровський Одеської області, звідки він сам родом.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Атаку він назвав "цинічним обстрілом".

"Сьогодні трагічний день для всіх Аккерманців! Вчора ще були посмішки і радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози і гіркота! Школа яку закінчив, в яку ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я одужати пораненим! Мир усім", – йдеться в публікації.

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Про причетність до цієї атаки Росії Ломаченко не сказав ані слова.

Удар РФ по Білгород-Дністровському

У понеділок, 23 червня 2025 року, російські окупанти завдали удару по Білогород-Дністровському Одеської області. Окупанти вдарили балістикою по навчальному закладу – його зруйновано.

Повідомлялося, що через канікули дітей там не було, але під завалами могли опинитися люди.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки по місту загинули двоє людей, ще щонайменше 14 постраждали. У ДСНС також уточнили, що серед постраждалих були двоє підлітків, які проходили повз в момент удару.

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