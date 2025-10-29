Президент НОК зазначає, що всі умови для підготовки нашої збірної були виконані і виконуються.

У Києві дали старт відліку 100 днів до початку XXV зимових Олімпійських ігор та презентували офіційну форму збірної України.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистому заході взяли, зокрема президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, а також титуловані олімпійці минулих років та майбутні учасники Олімпійських ігор-2026.

Серед спортсменів були присутні, зокрема Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон та срібний призер з фристайлу, а також Віта Семеренко, олімпійська чемпіонка та бронзова призерка з біатлону.

Так, під час заходу було презентовано нову офіційну олімпійську форму національної збірної команди України. Дизайнерів екіпірування надихнули мотиви української ідентичності: гори, вічнозелені смереки, чисте повітря Карпат та золотаві візерунки української вишивки.

Під час заходу також відбувся телеміст зі спортсменами національної збірної, які перебувають на тренувальних зборах за кордоном.

У коментарі журналістам Гутцайт зауважив, що формою вони задоволені, і що "для нас дуже важливо, щоб наша збірна була представлена на Олімпіаді, і не тільки представлена, а була красива, і щоб увесь світ ще раз побачив, що ми вистояли, що ми виборюємо свою незалежність, дякуючи нашим Збройним силам".

Говорячи про рівень підготовки збірної, він зазначив, що "всі умови для підготовки нашої збірної були виконані і виконуються". "Наші спортсмени тренуються. У кого є можливість - тренуються в Україні, у кого немає можливості - тренуються за кордоном. Тому сподіваємось, що наша збірна буде не лише представлена на Олімпіаді, а буде конкурентною", - сказав президент НОК.

Водночас Бідний зауважив, що є достатньо коштів для того, аби команди пройшли повну підготовку, зокрема з навчально-тренувальними зборами, де це необхідно, за кордоном.

"Звичайно, в умовах повномасштабної війни ми заощаджуємо фактично кожну гривню. Але усе одно наші спортсмени мають гідні умови для підготовки", - сказав він.

Зимова Олімпіада в Італії

Як відомо, 25-ті зимові Олімпійські ігри відбудуться в Італії (Мілан та Кортіна-дʼАмпеццо) з 6 по 22 лютого.

Як повідомлялося, раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зауважив, що Україна підтримує ідею Італії стосовно всесвітнього перемир'я під час проведення зимових Олімпійських ігор.

Водночас він підкреслив, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир'я. Так Росія почала вторгнення в Грузію та Україну. За словами Тихого, такі дії росіян невипадкові, адже під час Олімпіади вся увага прикута до спортивних подій і "в тіні таких подій Росія і скоювала злочини".

