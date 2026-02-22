Легендарний боксер планує відновити карʼєру після девʼятирічної перерви

У 2017 році американець завершив виступи у статусі непереможного бійця, 50:0.

Легендарний боксер Флойд Мейвезер збирається повернутися у професійний бокс після девʼятирічної перерви.

Як повідомляє журнал The Ring. Боєць планує провести свій перший офіційний бій уже цього літа. Очікується, що станеться це вже після запланованого на 25 квітня поєдинку проти Майка Тайсона.

Деталі щодо суперника, дати і місця проведення поєдинку Мейвезер має повідомити найближчими тижнями.

Відео дня

"У мене все ще є все необхідне, щоб встановити більше рекордів у боксі – від мого майбутнього поєдинку з Майком Тайсоном до наступного професійного бою після нього. Ніхто не зможе забезпечити більшу кількість глядачів, більшу світову аудиторію трансляцій та заробити більше грошей з кожного поєдинку, ніж мої заходи", – заявив легендарний боксер.

Варто зазначити, що професійну карʼєру Флойд Мейвезер завершив ще у 2017 році після зустрічі з Конором Макгрегором. Примітно, що американець завершив виступи у статусі непереможного бійця, 50:0.

Інші новини спорту

Україна вперше за 16 років не здобула жодної медалі на зимових Олімпійських іграх в Італії. Найкращим результатом стала шоста сходинка у командному фристайлі та в естафеті з санного спорту.

Тим часом Україна буде бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор в Мілані на тлі допуску спортсменів з РФ та Білорусі під національними прапорами. Аналогічне рішення ухвалила і Чехія.

Вас також можуть зацікавити новини: