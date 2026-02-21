Найгірша Олімпіада в історії: українські спортсмени їдуть додому без медалей

Ця зимова Олімпіада виявилась найгіршою за результатами української збірної.

На зимових Олімпійських іграх-2026 українські спортсмени залишилися без медалей. Це третій в історії України подібний випадок.

Перед цим такий антирекорд був зафіксований у 2002 та 2010 роках. Але, на відміну від цьогорічних Ігор, тоді українські спортсмени посідали хоча б п'яті місця. На цій Олімпіаді найкращим результатом стала шоста сходинка у командному фристайлі та в естафеті з санного спорту.

Медалі на зимових Олімпіадах

Загалом Україна має 9 медалей за всю історію зимових Олімпійських ігор. З них 3 золоті.

Відео дня

Золоті нагороди Україні принесли: Оксана Баюл (фігурне катання, Олімпіада-1994), Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна (біатлон, естафета, Олімпіада-2014), Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика, Олімпіада-2018).

Срібло вигравали: Олена Петрова (біатлон, індивідуальна гонка, Олімпіада-1998), Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика, Олімпіада-2022).

Бронзові нагороди здобували: Валентина Цербе-Несіна (біатлон, спринт, Олімпіада-1994), Лілія Єфремова (біатлон, спринт, Олімпіада-2006), Олена Грушина та Руслан Гончаров (фігурне катання, Олімпіада-2006), Віта Семеренко (біатлон, спринт, Олімпіада-2014).

Зимова Олімпіада-2026: новини

На Олімпіаду в Італії українські спортсмени здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту. Це був біатлон - 10, лижні гонки - 5, гірськолижний спорт - 2, шорт-трек - 2 та фігурне катання - 1.

31 січня стало відомо, що МОК допустив до участі в Олімпіаді 20 "нейтральних" спортсменів, які є громадянами РФ і Білорусі.

Олімпійські ігри-2026 проходили з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагалися в 16 видах спорту і розіграли 116 комплектів нагород.

Вас також можуть зацікавити новини: