Зараз футболіст захищає кольори британського "Борнмута".

Український захисник Ілля Забарний наблизився до переходу у французький футбольний клуб ПСЖ. Переможець Ліги чемпіонів та англійський "Борнмут", де зараз виступає Забарний, погодили майже всі умови угоди.

Про це в соцмережі Х повідомив спортивний журналіст Ромен Колле Гаудін. За його словами, вирішальний етап перемовин має відбутися вже наступного тижня.

Трансфер українця може обійтися ПСЖ у приблизно 65 мільйонів євро. Клуб давно цікавиться Забарним, та перешкодою на шляху його переходу до французького гранда стало те, що там виступає громадянин Росії Матвєй Сафонов.

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Видання L’Équipe раніше писало, що захисник категорично відмовився виступати в одному клубі з росіянином, у той час як його країна веде повномасштабну війну проти України. Пізніше ЗМІ повідомили, що ПСЖ провів розмову із Забарним і заявив, що не впевнений у майбутньому російського голкіпера в клубі.

Французький гранд був готовий продати Сафонова або відпустити в оренду, що дозволило відновити переговори про перехід Забарного в команду. ЗМІ писали, що росіянином зацікавився турецький "Галатасарай", та згодом стало відомо, що клуб не розглядає такий трансфер.

Станом на зараз російський голкіпер все ще залишається гравцем ПСЖ.

Нагадаємо, раніше українець Ілля Забарний увійшов у десятку найдорожчих центральних захисників світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES). Його оцінили в 67,1 млн євро.

Інші новини футболу

24 липня донецький "Шахтар" здобув яскраву перемогу у кваліфікації Ліги Європи. Клуб виступав проти турецького "Бешикташа". Команда Арди Турана перемогла з рахунком 4:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Кракові.

"Динамо" також розпочало виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів з упевненої перемоги. Кияни грали з мальтійським клубом "Хамрун Спартанс". Матч завершився із рахунком 3:0.

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