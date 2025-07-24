Матч відбувся на арені "Водафон Парк".

У Стамбулі відбувся перший поєдинок у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи між турецьким "Бешикташем" та донецьким "Шахтарем". Матч закінчився з рахунком 4:2 на користь "гірників".

Виступи українських клубів у Лізі конференцій

Українські клуби "Олександрія" та "Полісся" зіграли свої перші матчі кваліфікації Ліги конференцій. "Олександрія" у домашньому матчі з сербським "Партизаном" поступилися з рахунком 0:2. Житомирське "Полісся" вдома досить сенсаційно поступилось андрорському клубу "Санта-Колома" з рахунком 1:2.

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