Обидві українські команди грали на умовно "домашніх" стадіонах.

Українські клуби "Олександрія" та "Полісся" зіграли свої перші матчі кваліфікації Ліги конференцій.

"Олександрія" у домашньому матчі з сербським "Партизаном" поступилися з рахунком 0:2.

Ліга конференцій. 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч.

Відео дня

"Олександрія" - "Партизан" - 0:2

Голи: Б. Костич, 14, Угрешич, 56

Попередження: Шостак, 45+4

"Олександрія": Шевченко - Ндіка, Беїратче, Кампуш, Скорко - Мишньов, Шостак (Вашенко,62), Ковалець (Булеца, 61) - Цара (Жота, 62), Амарал (Кулаков, 69), Безерра (Козак, 77).

"Партизан": Крунич - Юрчевич, Сімич, Джуржевич, Роганович (Мілич, 90+4) - Карабельов, Вукотич (Натхо, 74), Угрешич (Янкович, 74) - Тріфунович, Й. Мілошевич (А. Костич, 60), Б. Костич (Калулу, 60).

Житомирське "Полісся" вдома досить сенсаційно поступилось андрорському клубу "Санта-Колома" з рахунком 1:2.

"Полісся" - "Санта-Колома" - 1:2

Голи: Гуцуляк (21) - Ремолінс (27), Креспо (44)

Попередження: Бабенко (77)

"Полісся": Кудрик, Хадрой (Лукас Тейлор, 46; Крушинський, 65), Чоботенко, Бескоровайний (Сарапій, 46), Михайліченко, Бабенко, Андрієвський, Гуцуляк, Йосефі, Гонсалвеш (Назаренко, 76), Гайдучик (Філіппов, 60)

"Санта-Колома": Руїс, Креспо (Рубіо, 71), С.Родрігес, Сан-Ніколас, Сістеро (Росс, 87), Д.Родрігес, Пуерто Бельярт (Давид Лопес, 57; Агарбі, 87)), Архона, Ремолінс (Гальєго, 87), Леон, Моурело

Виступи українських клубів у єврокубках

22 липня відбулася перша зустріч чвертьфіналу кваліфікації Ліги чемпіонів між мальтійським клубом "Хамрун Спартанс" та київським "Динамо". Матч закінчився в рахунком 3:0 на користь українського клубу.

Вас також можуть зацікавити новини: