Контракт розрахований на пʼять сезонів.

Французький футбольний клуб Парі Сен-Жермен офіційно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного. Про повідомляється в офіційному каналі клубу в мережі X.

22-річний центральний захисник взяв собі шостий номер у клубі. Також він став першим українським гравцем в історії парижан. Контракт футболіста з клубом розрахований на пʼять сезонів, до 2030 року.

У ПСЖ Забарний стане п'ятим номінальним центрбеком команди та другим українцем у Лізі 1 (разом з Едуардом Соболем зі "Страсбура").

За даними платформи Transfermarkt, трансфер українця з "Борнмута" до "ПСЖ" обійшовся парижанам у 63 мільйони євро. Частину цієї суми має отримати київське "Динамо". За даними ЗМІ, мова може йти про 20-25% від ціни трансферу футболіста. Київський клуб вже привітав Забарного з переходом.

"Новий етап у карʼєрі Іллі Забарного. Бажаємо удачі та нових перемог вихованцю київського "Динамо", - йдеться у повідомленні.

Цей перехід робить Забарного другим найдорожчим трансфером для українського футболіста в історії. На першому місці й надалі знаходиться гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Його перехід обійшовся у 70 мільйонів. Однак наразі Мудрик відсторонений від офіційних матчів на тлі допінгового скандалу.

Ситуація з Сафоновим

Нагадаємо, однією з можливих перепон для трансферу футболіста в "ПСЖ", була участь у складі парижан російського голкіпера Матвія Сафонова. Французьке видання Madeinfoot зазначало, що російський воротар "знає, як відокремити політику від спорту". Однак далеко не факт, що позиція Іллі Забарного є такою ж. На тлі цього зʼявлялося чимало чуток, що Сафонов може покинути паризький клуб. Однак наразі офіційної інформації про можливий перехід росіянина немає.

