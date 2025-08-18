Луїс Енріке розповів, які його враження від перемоги в першому турі.

Український захисник Ілля Забарний яскраво дебютував за ПСЖ, одразу потрапивши до стартового складу парижан на матч першого туру Ліги 1 проти "Нанта", який закінчився мінімальною перемогою на користь підопічних Луїса Енріке (1:0).

Сам же головний тренер "Парі Сен-Жермен" на післяматчевій пресконференції встиг озвучити свою думку про виступ Забарного, назвавши "ідеальним" те, як і що він робить на футбольному полі, передає ParisSG INFOS. Спочатку він підкреслив, що головним завданням було перемогти, адже футболісти ПСЖ повністю контролювали ситуацію на полі.

"У першому таймі ми не створили багато моментів, але це нормально в грі з суперником, який грає низьким захисним блоком. Забарний? Його технічні та фізичні дані ідеальні для того стилю гри, який мені подобається. Він комфортно почувається під час роботи з м'ячем. А без нього він зазвичай виграє м'ячі. Він провів дуже хороший матч", - підкреслив Енріке.

Варто додати, що Забарний провів на полі весь матч. Статистичні портали, як-от WhoScored, дали українцеві оцінку 6,80.

Раніше УНІАН повідомляв, що контракт українського спортсмена з ПСЖ укладено до 2030 року. 22-річний футболіст взяв собі шостий номер у клубі. Сума трансферу склала 63 мільйони доларів.

Крім того, виходячи з цього, виходить, що Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії. Спортсмен, який розташовується на першому місці, був під час продажу дорожчим на 7 мільйонів.

