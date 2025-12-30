ПСЖ визначилося, що робити з Забарним та Сафоновим, – ЗМІ

Парижани купували Сафонова, розраховуючи, що він стане другим воротарем команди.

ПСЖ не буде прощатися з російським голкіпером Матвєєм Сафоновим через присутність в команді українця Іллі Забарного. Таку думку в підкасті "ТаТоТаке" висловив журналіст та коментатор Роберто Моралес.

"Якщо у клубу є якісь інвестиції, він не буде йти за потребами українців. Де ті шейхи, де Україна, де спільні інтереси, погляди на життя, які можуть співпадати з українцями. Мене це не дивувало, я прекрасно розумів, що немає там ніякого ультиматуму. І просто так вони того Сафонова не приберуть", – сказав Моралес.

Він додав, що свого часу парижський клуб придбав Сафонова, справді розраховуючи на нього, як на другого воротаря в команді. За словами Моралеса, Забарний мав бути готовим до цього під час переходу в ПСЖ.

"На що Ілля розраховував – я не знаю. Головне, щоб він не ображався на хейт. Тому що цей хейт мав бути, коли він переходив. Він мав це прораховувати. Тобто він пішов свідомо на ці ризики", – пояснив Моралес.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до ПСЖ може приєднатися німецький захисник Антоніо Рюдігер, ставши прямим конкурентом Іллі Забарному. Зазначається, що німець може покинути "Реал" вже в січні цього року. А парижани пропонують йому контракт із значно вищою зарплатою.

Також раніше Vipsg.fr повідомляло, що Забарний розчарував керівництво ПСЖ своєю грою, через що керівництво клубу шукає йому заміну. Зокрема головний тренер клубу звертався до керівництва з проханням придбати "досвідченого центрбека".

