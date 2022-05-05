У фінальному протистоянні його команда здолала "Шабаб Аль-Ахлі".

Відомий у минулому футболіст, а нині головний тренер еміратського "Аль-Айна" Сергій Ребров привів свою команду до завоювання Кубка Ліги ОАЕ. Наш земляк відсвяткував свій перший трофей на Близькому Сході з прапором України.

У фінальному протистоянні його команда здолала "Шабаб Аль-Ахлі". В основний час виявити переможця не вдалося (2:2), оскільки команди були однаково сильні, тому все вирішилося в післяматчевій серії пенальті.

Зазначимо, що український наставник №1 серед тренерів чемпіонату ОАЕ. Напередодні він всьоме поспіль був визнаний найкращим тренером місяця в Еміратах. Видатне досягнення 47-річного фахівця тепер підкріплено й першим трофеєм в арабській країні. Паралельно коуч веде свою команду до чемпіонського титулу в ОАЕ.

Додамо, що для самого Реброва цей трофей став восьмим у тренерській кар'єрі. Раніше наставник по два рази виграв з "Динамо" чемпіонат і Кубок України, а також одного разу Суперкубок країни, а потім тричі поспіль привів угорський "Ференцварош до чемпіонського титулу.

Легендарний у минулому футболіст дуже стурбований ситуацією в Україні. Раніше він заявляв, що після закінчення чемпіонату ОАЕ готовий повернутися на батьківщину і взяти в руки зброю.

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