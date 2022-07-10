Андрій Ярмоленко може продовжити свою кар'єру в "Динамо".

Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко прийняв рішення повернутися в київське "Динамо".

Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгюн у своєму Твіттері.

Джерело стверджує, що київський клуб вже досяг домовленості з екс-нападником лондонського "Вест Хема". Деталі можливої угоди поки невідомі.

Очікується, що офіційно про повернення Ярмоленка в "Динамо" буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, в минулому сезоні Андрій Ярмоленко провів 32 матчі за "Вест Хем", відзначився трьома голами і однією результативною передачею. Покинув лондонський клуб як вільний агент.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що лідер збірної України міг продовжити кар'єру в Англії. Існували також варіанти з клубами іспанської Прімери, чемпіонату МЛС та Саудівської Аравії. Крім того, предметний інтерес до Ярмоленка виявляв турецький "Бешикташ".

Андрій Ярмоленко: кар'єра та досягнення