Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко прийняв рішення повернутися в київське "Динамо".
Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгюн у своєму Твіттері.
Джерело стверджує, що київський клуб вже досяг домовленості з екс-нападником лондонського "Вест Хема". Деталі можливої угоди поки невідомі.
Очікується, що офіційно про повернення Ярмоленка в "Динамо" буде оголошено найближчим часом.
Нагадаємо, в минулому сезоні Андрій Ярмоленко провів 32 матчі за "Вест Хем", відзначився трьома голами і однією результативною передачею. Покинув лондонський клуб як вільний агент.
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що лідер збірної України міг продовжити кар'єру в Англії. Існували також варіанти з клубами іспанської Прімери, чемпіонату МЛС та Саудівської Аравії. Крім того, предметний інтерес до Ярмоленка виявляв турецький "Бешикташ".
Андрій Ярмоленко: кар'єра та досягнення
- Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі в Чернігові. У ДЮФЛ виступав за чернігівську "Юність". У віці 13 років вступив до футбольної академії київського "Динамо", але не витримавши конкуренції через рік повернувся до Чернігова.
- Першим професійним клубом Андрія стала чернігівська "Десна", у складі якої форвард зіграв 45 матчів у Першій лізі і забив 12 голів.
- У 2005 році Ярмоленко перебрався в київське "Динамо". Саме в цьому клубі він зробив собі ім'я, став гравцем збірної України і став справжньою зіркою українського футболу.
- За "Динамо" Ярмоленко зіграв 340 матчів і забив 137 голів у всіх турнірах, а також віддав 90 результативні передач.
- З "Динамо" Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.
- У 2017 році за 25 мільйонів євро Ярмоленко перейшов в "Боруссію" Дортмунд. За німецький клуб зіграв 26 матчів і забив 6 голів.
- У 2018 році перебрався в англійський "Вест Хем". У складі "молотобійців" зіграв 86 матчів і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів.
- Ярмоленко є капітаном збірної України. Відіграв за національну команду 109 матчів, забив 45 голів. Ярмоленко - другий бомбардир в історії збірної України.