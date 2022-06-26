Вранці 26 червня російська ракета зруйнувала житловий будинок в одному з районів столиці України.

Півзахисник "Динамо" та національної збірної України Віктор Циганков не залишився байдужим до нового обстрілу Києва російськими ракетами.

У своєму Instagram лідер "біло-синіх" опублікував фото з руйнуваннями одного з житлових будинків столиці України, яке супроводив підписом:

"Київський житловий будинок. Ненавидимо".

Також Циганков висловився і про російську ракету, яка пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

"Їх треба зупинити", - написав гравець "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. У ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Ракетний обстріл Києва 26 червня: що відомо

За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це сама високоточна і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

Раніше стало відомо, що з-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку. Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою.

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