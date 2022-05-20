Мірча Луческу не проти відходу Віктора Циганкова з київського "Динамо".

Півзахисник збірної України Віктор Циганков хоче покинути київське "Динамо".

Про це в інтерв'ю виданню GSP.ro розповів головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

Крім того, румунський тренер заявив, що він сам не проти трансферу Циганкова. За словами Луческу, краще продати футболіста, ніж дивитися на його незадоволене обличчя.

"Коли Миколенко перейшов в "Евертон", це врятувало клубний бюджет. Циганков теж хоче піти. У нього залишився один рік контракту. Подивимося, що буде після матчів кваліфікації ЧС-2022 або ж самого чемпіонату світу, якщо Україна пройде кваліфікацію.

Є кілька гравців, яких я не проти відпустити, адже клуб повинен жити. За цими футболістами є ті, хто готовий зайняти їх місце. Коли Миколенко йшов з "Динамо", то за його спиною був дуже хороший 18-річний Вівчаренко. Ще є Дубінчак.

Я ніколи не заперечую проти відходу гравців. Краще їх продати, ніж нехай сидять тут незадоволені. Продаж гравця за кордон приносить користь", - заявив Луческу.

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"

Циганков є вихованцем Вінницького футболу, але на професійному рівні виступав тільки за київське "Динамо".

Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року. А перший гол в УПЛ Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".

Циганков - наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.

У складі київського "Динамо" Циганков зіграв 213 матчів, в яких відзначився 85 забитими голами і 58 асистами.

Циганков займає 7-е місце в списку кращих бомбардирів "Динамо" з часів незалежності України, за цим показником він обійшов Віктора Леоненка (79 голів).

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