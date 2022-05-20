Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу висловився про ставлення грандів європейського футболу до підтримки України, яка постраждала від повномасштабного військового вторгнення РФ.
В інтерв'ю порталу Playsport.ro румунський фахівець зізнався, що розчарований позицією топ-клубів, які відмовилися зіграти з "біло-синіми" благодійні матчі і підтримати тим самим "понівечений війною" український народ.
"Я розчарований. Ми очікували більшої відкритості від європейських грандів. Такі ігри мали зіграти свою роль у приверненні уваги футбольного світу до того, що в Україні відбуваються жахливі речі. Це була можливість проявити співчуття до понівеченого війною народу. Можна було зібрати кошти для допомоги біженцям або дітям, які залишилися в Україні.
На жаль, позитивно відгукнулися тільки команди з Польщі, Туреччини, Румунії, Хорватії. Естонія і Швейцарія. Дортмунд - єдиний топ-клуб, який провів матч з київським "Динамо". Ми скрізь розмовляли, але вони виверталися і говорили, що у них немає часу", - сказав Луческу.
Нагадаємо, "Динамо" планувало провести низку товариських матчів проти європейських клубів під девізом "Match for Peace! Stop the War!".
Київський клуб заявляв у квітні, що домовився про проведення матчів з такими європейськими грандами, як "Боруссія" Дортмунд, ПСЖ, "Мілан", "Барселона", "Бенфіка", "Аякс", "Спортінг". Однак з усіх цих топ-клубів у підсумку зіграла з українським клубом тільки "Боруссія" Дортмунд.