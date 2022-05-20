Румунський фахівець незадоволений тим, що європейські гранди не виявили достатньо співчуття до українського народу.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу висловився про ставлення грандів європейського футболу до підтримки України, яка постраждала від повномасштабного військового вторгнення РФ.

В інтерв'ю порталу Playsport.ro румунський фахівець зізнався, що розчарований позицією топ-клубів, які відмовилися зіграти з "біло-синіми" благодійні матчі і підтримати тим самим "понівечений війною" український народ.

"Я розчарований. Ми очікували більшої відкритості від європейських грандів. Такі ігри мали зіграти свою роль у приверненні уваги футбольного світу до того, що в Україні відбуваються жахливі речі. Це була можливість проявити співчуття до понівеченого війною народу. Можна було зібрати кошти для допомоги біженцям або дітям, які залишилися в Україні.

На жаль, позитивно відгукнулися тільки команди з Польщі, Туреччини, Румунії, Хорватії. Естонія і Швейцарія. Дортмунд - єдиний топ-клуб, який провів матч з київським "Динамо". Ми скрізь розмовляли, але вони виверталися і говорили, що у них немає часу", - сказав Луческу.

Нагадаємо, "Динамо" планувало провести низку товариських матчів проти європейських клубів під девізом "Match for Peace! Stop the War!".

Київський клуб заявляв у квітні, що домовився про проведення матчів з такими європейськими грандами, як "Боруссія" Дортмунд, ПСЖ, "Мілан", "Барселона", "Бенфіка", "Аякс", "Спортінг". Однак з усіх цих топ-клубів у підсумку зіграла з українським клубом тільки "Боруссія" Дортмунд.

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