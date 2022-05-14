Олександр Андрієвський подякував воїнам української армії.

"Динамо" здобуло звитягу над естонським клубом "Флора" (3:0) в благодійному поєдинку, а після гри помічник Мірчі Луческу Олег Гусєв та півзахисник "біло-синіх" Олександр Андрієвський дали емоційну прес-конференцію естонським журналістам.

Андрієвського запитали, що він відчуває в цей момент та які емоції супроводжують його гру. Олександр не зміг стримати сліз. Він дякував Збройним силам України та західним партнерам за підтримку.

"Це складно передати словами. Насамперед думаю про наш народ, який зараз переживає важкий період. Ми віримо, що скоро все закінчиться нашою перемогою і залишиться у минулому, як страшний сон. Хочу подякувати європейським країнам, усім, хто підтримує Україну, це дуже цінно, ми всі це відчуваємо. Разом ми переможемо фашизм. Справді, зараз важко говорити безпосередньо про футбол.

Також хочу подякувати нашим захисникам, ЗСУ – більше, ніж герої. Ми всім серцем та душею з ними. Уся наша команда, тренерський штаб, персонал допомагає як може. Думаю, тут ми можемо бути найбільш ефективними для них та для нашої країни", – сказав Андрієвський.

Раніше Олександр Караваєв розплакався на подібній прес-конференції. Також Андрій Шевченко на італійському телебаченні дав волю емоціям й заплакав.

27-річний Андрієвський захищав кольори харківського "Металіста", луганської "Зорі", одеського "Чорноморця", а з 2015 року виступає за "Динамо". В його активі одна гра за національну збірну України.

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