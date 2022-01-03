Півзахисник київського "Динамо" та національної збірної України Віктор Циганков здійснив мрію сина загиблого поліцейського.
На запрошення патрульної поліції Києва 24-річний футболіст відвідав дітей, батьки яких працювали правоохоронцями і загинули під час виконання службових обов'язків, повідомляє офіційний сайт Нацполіції Києва.
Читайте також"Вони були вражені моєю грою": гравець Динамо підтвердив інтерес до нього з боку БаваріїЩе перед Днем святого Миколая 9-річний Данило зізнався, що мріє отримати футболку Циганкова. Хлопець 2 роки займається футболом і фанатіє від Віктора. Столичні поліцейські вирішили здійснити мрію хлопчиа і зв'язалися з Циганковим, який знайшов час і можливість для візиту в управління поліції.
Хавбек "Динамо" поспілкувався з хлопцем, привітав його з Новим роком і подарував футболку зі своїм автографом.
Хлопчик був приємно здивований несподіваною зустріччю і з цікавістю розпитував футболіста про його кар'єру. Данилко пообіцяв стати футбольним чемпіоном, як і його кумир.
Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"
- Циганков є вихованцем Вінницького футболу, але на професійному рівні виступав тільки за київське "Динамо".
- Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року. А перший гол в УПЛ Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".
- Циганков - наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.
- У складі київського "Динамо" Циганков зіграв 213 матчів, в яких відзначився 85 забитими голами і 58 асистами.
- Циганков займає 7-е місце в списку кращих бомбардирів "Динамо" з часів незалежності України, за цим показником він обійшов Віктора Леоненка (79 голів).