Циганков відвідав дітей, батьки яких працювали правоохоронцями і загинули.

Півзахисник київського "Динамо" та національної збірної України Віктор Циганков здійснив мрію сина загиблого поліцейського.

На запрошення патрульної поліції Києва 24-річний футболіст відвідав дітей, батьки яких працювали правоохоронцями і загинули під час виконання службових обов'язків, повідомляє офіційний сайт Нацполіції Києва.

Читайте також"Вони були вражені моєю грою": гравець Динамо підтвердив інтерес до нього з боку БаваріїЩе перед Днем святого Миколая 9-річний Данило зізнався, що мріє отримати футболку Циганкова. Хлопець 2 роки займається футболом і фанатіє від Віктора. Столичні поліцейські вирішили здійснити мрію хлопчиа і зв'язалися з Циганковим, який знайшов час і можливість для візиту в управління поліції.

Хавбек "Динамо" поспілкувався з хлопцем, привітав його з Новим роком і подарував футболку зі своїм автографом.

Хлопчик був приємно здивований несподіваною зустріччю і з цікавістю розпитував футболіста про його кар'єру. Данилко пообіцяв стати футбольним чемпіоном, як і його кумир.

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"