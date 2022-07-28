Однак така підтримка фанатів не допомогла турецькому клубу.

Під час матчу "Динамо" - "Фенербахче" турецькі вболівальники вирішили висловити невдоволення від гола у свої ворота, забитого київським клубом.

Так, фанати "Фенербахче" почали скандувати з трибун ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Однак така підтримка вболівальників не допомогла турецькому клубу перемогти. У повторному поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське"Динамо" обіграло стамбульський клуб з рахунком 2:1.

Нагадаємо, перша гра "Динамо" проти "Фенербахче" завершилася внічию 0:0. Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено грали в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє проти австрійського "Штурму". "Фенербахче" своєю чергою вилетів до Ліги Європи і в рамках третього кваліфікаційного раунду зіграє проти "Словацько" з Чехії.

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