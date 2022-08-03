Відбулися перші матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У вівторок, 2 серпня, були зіграні перші матчі в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Найцікавішим матчем для українських глядачів у цей ігровий день було протистояння потенційних суперників "Динамо" - португальської "Бенфіки" та данського "Митьюлланда".

У цьому матчі команда українського форварда Романа Яремчука здобула розгромну перемогу з рахунком 4:1, знявши практично всі питання щодо виходу в наступний раунд.

У складі "орлів" забитими м'ячами відзначалися Гонсалу Рамуш, який забив хет-трик і Енцо Фернандес. Також два асисти віддав колишній гравець "Шахтаря" Давид Нерес. Роман Яремчук вийшов на поле в кінцівці матчу і не встиг відзначитися результативними діями.

Також в цей день грав клуб ще одного українця. "Лудогорець", у складі якого грає український захисник Ігор Пластун, програв домашній матч проти "Динамо" Загреб (1:2). Українець зіграв весь поєдинок.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

"Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланд" (Данія) – 4:1

Голи: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 - Сісто, 78 (пен)

"Шериф "(Молдова) – "Вікторія" Пльзень (Чехія) - 1:2

Голи: Аканбі, 36 (пен) – Хорі, 41 ( пен), Буча, 55

Огляд матчу:

"Лудогорець "(Болгарія) – "Динамо" Загреб (Хорватія) – 1:2

Голи: Текпетей, 22 - Перич, 6, Падт, 9 (автогол)

Огляд матчу:

"Монако" (Франція) – ПСВ (Нідерланди) - 1:1

Голи: Дісасі, 80 – Верман, 38

Огляд матчу:

"Юніон Сен-Жілуаз" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) – 2:0

Голи: Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен)

Нагадаємо, київське "Динамо" свій матч 3-го раунду кваліфікації проти "Штурму" зіграє 3 серпня. Номінально домашній поєдинок "біло-сині" проведуть у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

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