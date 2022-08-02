"Динамо" Київ прийме "Штурм" у польському місті Лодзь.

У середу, 3 серпня, київське "Динамо" у рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти австрійського "Штурму".

Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено зіграють у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслужить матч бригада арбітрів з Франції. Головним рефері виступить Франсуа Летесьє. Допомагати йому будуть співвітчизники Сіріль Мюньє і Міде Рамуні, роль четвертого рефері виконає Жеремі Стінат.

Як стало відомо напередодні, починаючи з цього сезону на матчах цієї стадії ЛЧ буде задіяна система відеоповторів для допомоги арбітрам (VAR). За роботою VAR на матчі "Динамо" - "Штурм" стежитиме П'єр Гаюст.

Динамо - Штурм: трансляція

У прямому ефірі в Україні матч буде доступний на телеканалі "Setanta Sports". Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Крім того, цей та інші матчі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів Ви зможете подивитися на Київстар ТБ.

Промокод UNIANSPORTS надасть вам безкоштовний доступ на 7 днів до платформи "Київстар ТБ". Активувати його дуже просто: скачайте додаток "Київстар ТБ" за посиланням https://kyivstar.page.link/J46M. Зайдіть в додаток, введіть свій номер телефону і пароль, який прийде в SMS. Перейдіть в розділ "Профіль", натисніть "Введення промокоду" і введіть промокод UNIANSPORTS.

Також з 15-хвилинною затримкою матч "Динамо" - "Штурм" покаже канал "2+2".

Додамо, що переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку в груповий етап битиметься з переможцем дуелі "Бенфіка" (Португалія) – "Мітьюлланд" (Данія). Команда, що програла, в свою чергу, потрапить в груповий етап Ліги Європи.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів протистояли турецькому "Фенербахче". Перший матч "біло-сині" також грали в Польщі і зіграли внічию 0:0. У повторній грі в Стамбулі, незважаючи на статус андердога, киянам вдалося здобути потрібний результат і вийти в наступний раунд. В основний час гра завершилася з рахунком 1:1 і результат протистояння вирішився в екстра-таймі. Переможний гол "Динамо" забив Олександр Караваєв.

Вас також можуть зацікавити новини: