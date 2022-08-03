Гол Олександра Караваєва приніс "біло-синім" перемогу в першій грі зі "Штурмом".

У середу, 3 серпня, київське "Динамо" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА грало проти австрійського "Штурму".

Поєдинок завершився мінімальною перемогою киян з рахунком 1:0.

Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено грали у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслуговував матч арбітр з Франції Франсуа Летесьє.

Єдиний гол у матчі забив Олександр Караваєв, який відзначився на 28-й хвилині зустрічі з передачі Владислава Дубінчака.

"Динамо" - "Штурм" - 1:0

Гол: Караваєв (28)

"Динамо": Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелєв (Гармаш, 71), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Бесєдін (Ванат, 83)

"Штурм": Зібенхандль, Данте (Шнегг, 68), Вютріх, Аффенгрубер, Газібеговіч, Станковіч, Прасс (Демаку, 78), Хірлендер (Любіч, 67), Хорват, Хейлунн (Ланг, 89), Саркарія

Попередження: Попов ( 21), Шепелєв – 48) - Вютріх (16), Станковіч (41), Хірландер (46)

Відео голу:

Додамо, що переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку в груповий етап битиметься з переможцем дуелі "Бенфіка" (Португалія) – "Мітьюлланд" (Данія). Команда, що програла, в свою чергу, потрапить в груповий етап Ліги Європи.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів протистояли турецькому "Фенербахче". Перший матч "біло-сині" також грали в Польщі і зіграли внічию 0: 0. У повторній грі в Стамбулі, незважаючи на статус андердога, киянам вдалося здобути потрібний результат і вийти в наступний раунд. В основний час гра завершилася з рахунком 1:1 і результат протистояння вирішився в екстра-таймі. Переможний гол "Динамо" забив Олександр Караваєв.

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