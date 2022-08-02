Владислав Кабаєв близький до зміни клубної прописки.

Київське "Динамо" знайшло заміну словенському півзахиснику Беньяміну Вербичу, який нещодавно перейшов у грецький "Панатінаїкос". Склад "біло-синіх" посилить 26-річний футболіст "Зорі" Владислав Кабаєв.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, "Динамо" у зв'язку з відходом Карлоса Де Пени і Беньяміна Вербича шукає гравця на позицію лівого вінгера. Пошуки велися тільки в клубах УПЛ. Серед усіх запропонованих йому кандидатів головний тренер "Динамо" Мірча Луческу схвалив тільки кандидатуру Кабаєва. На його думку, тільки він по всьому списку відповідає рівню "Динамо".

Також інформацію про перехід Кабаєва в київське "Динамо" підтвердив відомий футбольний журналіст і коментатор Віктор Вацко.

"Незабаром все це стане відомо офіційно, якщо не виникне якого-небудь форс-мажору", - зазначив журналіст.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Владислав Кабаєв імовірно покине луганський колектив після першого збору під керівництвом нового головного тренера Патріка ван Леувена. "Зоря" розглядає варіант з його продажем. У контракті українця прописана клаусула в 1 мільйон євро.

У футболці "Зорі" Кабаєв виступає з 2017 року. За луганський клуб він зіграв 126 матчів, забив 10 голів і віддав 14 результативних передач.

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