Беньямін Вербич близький до переходу в відомий грецький клуб.

Півзахисник національної збірної Словенії Беньямін Вербич близький до відходу з київського "Динамо".

За інформацією видання Sportday.gr, найближчими днями словенський футболіст підпише контракт з грецьким "Панатінаїкосом".

Джерело зазначає, що 28-річний хавбек вже погодив умови трирічного контракту з "Панатінаїкосом". Угода словенця з "Динамо" розрахована до 31 грудня 2022 року.

Поки невідомо чи зможе Вербич допомогти київському "Динамо" в поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".

Додамо, що "Панатінаїкос" є найстарішим клубом Греції і однією з найбільш титулованих команд цієї країни. В їх активі 20 титулів чемпіона Греції, 18 завойованих Кубків Греції і 3 Суперкубка Греції. За підсумками сезону 1963/1964 цей клуб став першим чемпіоном Греції, що не зазнав жодної поразки за весь сезон. Крім того, "Панатінаїкос" свого часу виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Беньямін Вербич перейшов в "Динамо" в грудні 2017 року з данського "Копенгагена". Другу частину минулого сезону Вербич провів в оренді в "Легії". Словенець зіграв у семи матчах за польську команду, не відзначившись результативними діями.

Вербич взяв участь в обох матчах "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" (0:0, 2:1).

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