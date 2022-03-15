Беньямін Вербич захищатиме кольори "Легії".

Вінгер київського "Динамо" Беньямін Вербич підписав контракт з варшавською "Легією".

28-річний словенець гратиме за польський клуб до кінця поточного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Зауважимо, що ФІФА через війну призупинила контракти легіонерів, які виступають в Україні. Це дало змогу Вербичу тимчасово покинути УПЛ. Від 1 липня його контракт з "Динамо" буде поновлено, і Беньямін продовжить грати за "біло-синіх".

Нагадаємо, що словенець з 2018 року захищає кольори київського гранда. В поточному сезоні він провів 13 поєдинків, де забив три м'ячі та віддав два асисти. "Легія" в чемпіонаті Польщі посідає 12-е місце, за неї грає український півзахисник Ігор Харатін.

Іноземні гравці та тренери з УПЛ можуть на залишок сезону безперешкодно знайти собі новий клуб. Через воєнний стан УПЛ призупинена.

Раніше Вербич допоміг українській армії, купивши для неї дрон з тепловізором та медикаменти.

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