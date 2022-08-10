"Бенфіка" зіграє з "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

У вівторок, 9 серпня, відбулися матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Фіналіст минулого розіграшу Ліги Європи шотландський "Рейнджерс" зумів створити камбек та відіграти два м'ячі гандикапу у команди "Юніон Сен-Жілуаз" з Бельгії.

Португальська "Бенфіка", за яку виступає українець Роман Яремчук, розбила "Мітьюлланд" і пробилася в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 1:3.

У складі "орлів" відзначилися Енцо Фернандес, Енріке Араужу і Діогу Гонсалвеш.

Український форвард вийшов на заміну відразу після перерви і зробив гольову передачу на Гонсалвеша, коли забивався 3-й гол. Це перша гольова дія Яремчука в сезоні. У трьох іграх він тричі виходив на зміну.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

"Жальгіріс" (Литва) - "Буде-Глімт" (Норвегія) - 1:1 (перший матч - 0:5)

Голи: Кереме, 39 – Мугіша, 51

Огляд матчу:

"Аполлон" (Кіпр) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) – 2:0 (0:4)

Голи: Онженда, 19, Колль, 27

Огляд матчу:

"Вікторія Пльзень" (Чехія) - "Шериф" (Молдова) – 2:1 (2:1)

Голи: Клімент, 10, Москера, 62 – Аканбі, 47

"Пюнік" (Вірменія) - "Црвена Звєзда" (Сербія) – 0:2 (0:5)

Голи: Канга, 44, Павков, 60

"Міттьюлланд" (Данія) - "Бенфіка" (Португалія) – 1:3 (1:4)

Голи: Сісто, 63 - Фернандес, 23, Араужу, 63, Гонсалвеш, 88

"Динамо "Загреб (Хорватія) – "Лудогорець" (Болгарія) – 4:2 (2:1)

Голи: Дрміч, 12, Оршич, 27, 44, Петкович, 87 (пен) – Десподов, 45+4, 49

Огляд матчу:

"Ференцварош" (Угорщина) - "Карабах" – (Азербайджан) - 1:3 (1:1)

Голи: Траоре, 86 – Зубір, 7, Ваджи, 54, 78

ПСВ (Нідерланди)- "Монако" (Франція) – 3:2 OT (1:1)

Голи: Верман, 21, Гуттьєрес, 89, Де Йонг, 109 - Маріпан, 58, Бен Йєддер, 70

Огляд матчу:

"Штурм" – (Австрія) - "Динамо" Київ (Україна) – 1:2 OT (0:1)

Голи: Хойлунд, 27-Вівчаренко, 97, Циганков, 112

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Юніон Сен-Жілуаз" (Бельгія) – 3:0 (0:2)

Голи: Таверньє, 45( пен), Чолак, 58, Тільман, 79

Нагадаємо, в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти португальської "Бенфіки". Поєдинки відбудуться 17 і 23 серпня. Перший матч буде для киян номінально домашнім, а матч-відповідь - гостьовим.

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