"Динамо" здолало "Штурм" в овертаймі і вийшло в наступний раунд Ліги чемпіонів.

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Штурмом" у повторній грі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу підбив підсумки матчу в Австрії і пояснив зворотну заміну Дениса Гармаша.

"Сьогодні був неймовірно складний матч проти дуже хорошої команди. Якщо перед поєдинком з "Фенербахче" я був спокійний і впевнений, що ми можемо перемогти, то сьогодні все було інакше. Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, добре підготовленою фізично, з молодими, переповненими ентузіазмом гравцями. "Штурм" знає, як грати в кваліфікації, і був дуже мотивованим.

У такій ситуації ми повинні були не дозволити супернику контролювати гру і володіти позиційною перевагою. Замість цього хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, в останні 30 хвилин гравці "Штурму" вже не могли продовжувати грати в свою гру.

Що стосується Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці і як наслідок – зумів забити. Я припускав, що поява на полі Вівчаренка і Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакуючого плану.

Зворотна заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати і протестувати, що неприйнятно для професійного гравця з його досвідом. З цим і пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Київське "Динамо" вийшло до раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23, здолавши у двоматчевому протистоянні 3-го раунду відбору австрійський "Штурм" (1:0, 2:1).

У наступному раунді підопічні Мірчі Луческу зіграють проти португальської "Бенфіки". Поєдинки відбудуться 17 і 23 серпня. Перший матч буде для киян номінально домашнім, а матч-відповідь - гостьовим.

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