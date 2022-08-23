Мірча Луческу поділився очікуваннями від гри у відповідь проти "Бенфіки".

У вівторок, 23 серпня, "Динамо" зіграє матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".

Напередодні гри на передматчевій прес-конференції головний тренер киян Мірча Луческу розповів про кадрові проблеми "біло-синіх". Румунський фахівець повідомив, що в грі з "Бенфікою" не зможуть зіграти Віктор Циганков і Денис Попов.

"Важливо, що повернеться Сидорчук, в першому матчі ми пропустили два голи із зони, де зазвичай він діє. Але нам також не вистачає ще двох футболістів - Циганкова, який пропустить матч через травму, отриману в першому поєдинку, і Попова, теж травмованого", - сказав Луческу.

Окремо наставник "Динамо" поділився очікуваннями від поєдинку з "Бенфікою".

"Бенфіка грає в хороший футбол. Організовано, з хорошими комбінаціями. Всі футболісти досвідчені і високого міжнародного рівня мають величезний потенціал. Рафа Сілва, напевно, найкращий, і для мене сюрприз, що він досі не виступає у великому клубі в іншій країні.

Нам потрібно відіграти не три, а два м'ячі, і далі вже грати екстра-тайми, як ми звикли проводити вже двічі на виїзді до кваліфікації Ліги чемпіонів. Поки лісабонська команда підготовлена значно краще, ніж ми. Будемо намагатися показати хорошу гру перед стартом чемпіонату України.

Упевнений, що завтра на трибунах буде відмінна атмосфера, прийдуть багато вболівальників. "Бенфіка" - найкраща команда Португалії і буде грати на найвищому рівні. А у нас молоді гравці, які більше двох місяців не бачили своїх сімей", - сказав Луческу.

Нагадаємо, перший матч команди зіграли тиждень тому в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола, де "Динамо" вимушено грає свої домашні ігри Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився перемогою "Бенфіки" з рахунком 2:0.

Переможець пари "Бенфіка" - "Динамо" відправиться в груповий етап Ліги чемпіонів, а команда, що програла виступить на груповому етапі Ліги Європи.

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