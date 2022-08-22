"Бенфіка" має перевагу в два м'ячі перед грою у відповідь з "Динамо".

У вівторок, 23 серпня, в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться матч-відповідь київського "Динамо" проти "Бенфіки".

Гра пройде в Португалії на стадіоні "Ештадіу да Луж". Обслужить зустріч французький рефері Клеман Тюрпен.

Перший матч команди зіграли тиждень тому в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола, де "Динамо" вимушено грає свої домашні ігри Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився перемогою "Бенфіки" з рахунком 2:0.

Бенфіка - Динамо: трансляція

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій в Україні є MEGOGO. Саме на цій платформі і відбудеться показ матчу "Бенфіка" - "Динамо" 23 серпня.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Бенфіка - Динамо: прогноз

Букмекери вважають киян аутсайдерами майбутнього протистояння, особливо після фіаско в першій грі. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" у виїзній грі проти португальського клубу становить 8,70, на нічию – 5,10, а на "Бенфіку" – 1,34.

Більш того, букмекери не особливо вірять в те, що "Динамо" вдасться забити хоча б один м'яч у ворота "Бенфіки" - коефіцієнт на таку подію 1.84. При цьому котирування на те, що ворота киян не залишаться в цьому матчі "сухими" - всього 1.08.

Найбільш же очікуваним результатом основного часу матчу "Бенфіка" - "Динамо", виходячи з поточних котирувань, є перемога португальської команди з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат становить зараз 6.50.

Що ж стосується загального підсумку двоматчевого протистояння "Динамо" і "Бенфіки", то ставки на те, що в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів вийде португальська команда, взагалі не приймаються, а коефіцієнт на підсумковий успіх "Динамо" - 30.00.

Нагадаємо, переможець пари "Бенфіка" - "Динамо" відправиться в груповий етап Ліги чемпіонів, а команда, що програла виступить на груповому етапі Ліги Європи.

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