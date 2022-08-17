Київський клуб не зможе розраховувати на своїх найдосвідченіших футболістів.

У середу, 17 серпня, київське "Динамо" зіграє перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки".

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився очікуваннями від майбутнього матчу. Румунський фахівець виділив головну проблему "Динамо" перед зустріччю з "орлами" - втрату найдосвідченіших гравців киян Сидорчука і Гармаша.

"Бенфіка" - прекрасна команда. Як я вже сказав, влітку їх посилили фантастичні молоді гравці Флорентіну і Нерес. Якість складу значно зросла, португальці демонструють дуже видовищний футбол. У "Бенфіки" більше можливостей, ніж на даний момент у "Динамо". Однак у футболі можливо все.

Дуже шкода, що ми втратили Сидорчука і Гармаша з дисциплінарних причин. Це найдосвідченіші гравці нашої команди. Але ми постараємося компенсувати їх відсутність іншими виконавцями. Очікую дуже складного поєдинку. Однак ми до цього готові.

З "Бенфікою" ми не можемо грати в атакуючий футбол. У них багато швидких кваліфікованих футболістів, які вміють обігравати і створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже сильні. Але футбол непередбачуваний і тому такий прекрасний. Перед початком матчу ніколи не можна з упевненістю сказати, хто вийде переможцем. "Бенфіка" має перевагу в класі, але "Динамо" грає серцем", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, номінально домашній матч з "Бенфікою" київське "Динамо" змушене зіграє в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Гра-відповідь відбудеться 23 серпня в Португалії.

Переможець протистояння "Динамо" - "Бенфіка" вийде в груповий етап Ліги чемпіонів, а команда, що програла, відправиться в Лігу Європи.

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