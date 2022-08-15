"Бенфіка" є фаворитом у протистоянні з "Динамо".

У середу, 17 серпня, київське "Динамо" зіграє перший матч проти португальської "Бенфіки" в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено зіграють у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслужить поєдинок 41-річний німецький рефері Фелікс Цвайер. На лініях йому допоможуть Штефан Лупп і Марко Ахмюллер. Четвертий рефері - Свен Яблонські. Головний арбітр VAR - Бастіан Данкерт.

Аналітики вже почали приймати ставки на гру. Вони впевнені в тому, що португальський клуб має значно більше шансів на успіх.

Динамо - Бенфіка: прогноз

На перемогу команди Мірчі Луческу можна поставити з коефіцієнтом 4,80, в той час як тріумф "Бенфіки" оцінили в 1,74.

На нічию в поєдинку "Динамо" - "Бенфіка" коефіцієнт становить 3,70.

Також зараз вище оцінюються шанси лісабонської команди на вихід в груповий етап Ліги чемпіонів за підсумками двоматчевого протистояння. Так, коефіцієнт на прохід "Динамо" становить 3,80, а успіх португальців за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 1,27.

Нагадаємо, "Динамо" почало свій шлях у цьому сезоні Ліги чемпіонів з другого раунду кваліфікації, де суперником "біло-синіх" був "Фенербахче". Перший матч команди зіграли внічию (0:0) , а у повторній грі в Стамбулі кияни здобули перемогу в овертаймі (2:1).

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Динамо" у двоматчевому протистоянні здолало австрійський "Штурм". Номінально домашній матч підопічні Луческу виграли з рахунком 1:0, а у повторній грі в Австрії зазнали поразки в основний час (0:1), але зуміли переломити хід подій в овертаймі і виграли матч з рахунком 2:1.

Переможець протистояння "Динамо" - "Бенфіка" вийде в груповий етап Ліги чемпіонів, а команда, що програла, відправиться в Лігу Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: