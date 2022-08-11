Голи Алаби і Бензема принесли мадридському "Реалу" перший трофей в новому сезоні.

У середу, 10 серпня, відбувся матч за Суперкубок УЄФА, в якому мадридський "Реал" зустрічався з франкфуртським "Айнтрахтом".

Гра проходила в столиці Фінляндії, місті Гельсінкі, на стадіоні "Олімпіастадіон" і завершилася перемогою іспанського клубу з рахунком 2:0.

Матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з британцем Майклом Олівером.

Рахунок на 37-й хвилині відкрив Давид Алаба. Австрійський захисник "вершкових" відзначився після замішання в штрафному франкфуртців. Другий м'яч на 65-й хвилині з передачі Вінісіуса Жуніора на рахунку нападника Каріма Бензема, в цьому епізоді невдало зіграв воротар "Айнтрахта" Кевін Трапп.

"Реал" - "Айнтрахт" - 2:0

Голи: Алаба, 38, Бензема, 65

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Рюдігер, 85), Мілітао, Алаба, Ф. Менді, Модріч (Родріго, 66), Каземіро, Кроос (Тчуамені, 85), Вальверде (Камавінга, 76), Бензема, Вінісіус (Себальос, 85)

"Айнтрахт": Трапп, Ндіка, Соу, Камада, Роді (Гетце, 58), Туре (Аларіо, 70), Борре, Ленц, Ліндстрем (Коло, 58), Тута, Кнауфф

Попередження: Аларіо, 90+2

Відео голів:

Варто відзначити, що гол Каріма Бензема в цій грі став знаковим в кар'єрі француза. Для нього це був 324-й гол у складі "вершкових". За цим показником Бензема обійшов Рауля (323) і тепер поступається лише португальцю Кріштіану Роналду (450) в рейтингу найкращих бомбардирів в історії "Реала".

На четвертому місці - легенда 50-х і 60-х Альфредо Ді Стефано (308).

Також додамо, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті вчетверте в кар'єрі привів свою команду до перемоги в матчі за Суперкубок УЄФА.

За цим показником він став абсолютним лідером в історії. На другому місці тепер розташовується Пеп Гвардіола з трьома титулами, ще шість фахівців мають по дві перемоги в матчах за Суперкубок УЄФА.

Анчелотті брав цей титул двічі з "Міланом" (2003 і 2007), а також двічі з "Реалом" (2014 і 2022).

Суперкубок УЄФА: що потрібно знати про турнір