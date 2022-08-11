У середу, 10 серпня, відбувся матч за Суперкубок УЄФА, в якому мадридський "Реал" зустрічався з франкфуртським "Айнтрахтом".
Гра проходила в столиці Фінляндії, місті Гельсінкі, на стадіоні "Олімпіастадіон" і завершилася перемогою іспанського клубу з рахунком 2:0.
Матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з британцем Майклом Олівером.
Рахунок на 37-й хвилині відкрив Давид Алаба. Австрійський захисник "вершкових" відзначився після замішання в штрафному франкфуртців. Другий м'яч на 65-й хвилині з передачі Вінісіуса Жуніора на рахунку нападника Каріма Бензема, в цьому епізоді невдало зіграв воротар "Айнтрахта" Кевін Трапп.
"Реал" - "Айнтрахт" - 2:0
Голи: Алаба, 38, Бензема, 65
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Рюдігер, 85), Мілітао, Алаба, Ф. Менді, Модріч (Родріго, 66), Каземіро, Кроос (Тчуамені, 85), Вальверде (Камавінга, 76), Бензема, Вінісіус (Себальос, 85)
"Айнтрахт": Трапп, Ндіка, Соу, Камада, Роді (Гетце, 58), Туре (Аларіо, 70), Борре, Ленц, Ліндстрем (Коло, 58), Тута, Кнауфф
Попередження: Аларіо, 90+2
Відео голів:
Варто відзначити, що гол Каріма Бензема в цій грі став знаковим в кар'єрі француза. Для нього це був 324-й гол у складі "вершкових". За цим показником Бензема обійшов Рауля (323) і тепер поступається лише португальцю Кріштіану Роналду (450) в рейтингу найкращих бомбардирів в історії "Реала".
На четвертому місці - легенда 50-х і 60-х Альфредо Ді Стефано (308).
Також додамо, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті вчетверте в кар'єрі привів свою команду до перемоги в матчі за Суперкубок УЄФА.
За цим показником він став абсолютним лідером в історії. На другому місці тепер розташовується Пеп Гвардіола з трьома титулами, ще шість фахівців мають по дві перемоги в матчах за Суперкубок УЄФА.
Анчелотті брав цей титул двічі з "Міланом" (2003 і 2007), а також двічі з "Реалом" (2014 і 2022).
Суперкубок УЄФА: що потрібно знати про турнір
- Суперкубок УЄФА - офіційний турнір, що відкриває єврокубковий сезон в Європі і складається з одного матчу, в якому зустрічаються переможці Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА попереднього сезону.
- За перемогу в Суперкубку "Реал" отримає 5 млн євро призових від УЄФА, "Айнтрахт" - 3 млн євро.
- У минулому сезоні Суперкубок УЄФА виграв лондонський "Челсі", переміг "Вільярреал" в серії пенальті з рахунком 6:5 (основний і додатковий час закінчилися з рахунком 1:1).
- Всього Суперкубок вигравали 24 різні команди, найбільш титулованими з яких є італійський "Мілан" та іспанські "Барселона" і "Реал", які виграли в різні роки по 5 трофеїв.
- Першим володарем Суперкубка УЄФА є амстердамський "Аякс".