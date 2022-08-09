Матч за Суперкубок УЄФА відкриє новий єврокубковий сезон в Європі.

У середу, 10 серпня, переможець Ліги чемпіонів іспанський "Реал" і переможець Ліги Європи німецький "Айнтрахт" змагатимуться за Суперкубок УЄФА.

Зустріч пройде на стадіоні "Олімпійський" в столиці Фінляндії Гельсінкі. Обслужить поєдинок англійський рефері Майкл Олівер.

Поєдинок за Суперкубок УЄФА - перший великий матч євросезону-2022/23. І якщо для мадридського клубу ігри такого масштабу це норма, раніше "вершкові" сім разів боролися за Суперкубок УЄФА (чотири перемоги і три поразки), то для "Айнтрахта" це буде перший досвід.

Враховуючи досвід "Реала", а також, що "Айнтрахт" напередодні був знищений "Баварією" в першому турі німецької Бундесліги з рахунком 6:1, з фаворитом цього протистояння все зрозуміло. Проте, ховати німців заздалегідь теж не варто - хоча б з поваги. Все-таки минулої весни ця команда вибила з Ліги Європи не кого-небудь, а саму "Барселону".

У минулому сезоні Ліги чемпіонів "Реал" виступив дуже потужно. Підопічні Карло Анчелотті, на яку ніхто не ставив, побила три топ-клуби АПЛ - "Манчестер Сіті", "Челсі" і "Ліверпуль".

З тих пір "Реал" не продавав важливих гравців, зате підписав двох серйозних футболістів - захисника Антоніо Рюдігера і півзахисника Орельена Чуамені. Обидва безумовно посилять склад мадридців, але наскільки швидко? Чи довірить Анчелотті новачкам місце в стартовому складі на гру з "Айнтрахтом"? Це малоймовірно. Найімовірніше, італійський фахівець зробить ставку на перевірений склад. Зіграність і обережність - його коник.

Що стосується "Айнтрахта", перемога в минулому сезоні Ліги Європи стала для німецького клубу першим єврокубком з 1980 року. У фіналі німці перемогли "Рейнджерс", але для іспанців важливіше, що раніше "Айнтрахт" вибив з Ліги Європи "Барселону".

Матч на "Камп Ноу" міг і зовсім завершитися розгромом команди Хаві, яка опинилася і близько не готовою до швидкого руху м'яча і флангових контратак "орлів". Костіч, Камада і Кнауфф робили на полі, що хотіли, в тому поєдинку. Але ж раніше "Айнтрахт" ще й іспанський "Бетіс" вибив.

Таким чином, мадридський "Реал" може стати третім іспанським скальпом для "Айнтрахта", але це буде складно. Якщо "Бетіс" і "Барселона" грали в контроль м'яча, що було зручно для вибухових "орлів", то команда Анчелотті грає обережно. До того ж пішов лідер оборони "Айнтрахта" Хінтереггер, а Філіп Костіч - найякісніший півзахисник німців - проходить медогляд в "Ювентусі". "Айнтрахту" в нових умовах потрібно змінюватися, але фіаско в поєдинку з "Баварією" чітко дає зрозуміти - цей процес йде з ускладненнями.

Історія зустрічей "Реала" і "Айнтрахта" абсолютно небагата. Єдине протистояння суперників датоване далеким вже 1960 роком, коли мадридці в гучному фіналі Кубка європейських чемпіонів на стадіоні "Хемпден Парк" в Глазго розгромили "Айнтрахт" з рахунком 7:3 (чотири м'ячі в свій актив записав Ференц Пушкаш, а Альфредо Ді Стефано відзначився у складі мадридців хет-триком).

Реал Мадрид - Айнтрахт: прогноз

Мадридський клуб беззаперечний фаворит. На перемогу "Реала" в основний час поєдинку можна поставити з коефіцієнтом 1,49, в той час як успіх "Айнтрахта" оцінюють в 6,60.

На нічию в основний час матчу приймаються ставки з коефіцієнтом 4,30.

Перемога мадридців в додатковий час оцінюється в 9,20, а франкфуртців - в 17,50. У серії пенальті шанси у суперників рівні - коефіцієнт 13,50.

Реал Мадрид - Айнтрахт: трансляція

У прямому ефірі матч "Реал" - "Айнтрахт" в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на сервісі Volia TV.

Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

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