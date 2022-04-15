Команда Андрія Ярмоленка вийшла до півфіналу Ліги Європи, команда Руслана Малиновського завершила свої виступи на турнірі.

14 квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Головною сенсацією цієї стадії став виліт "Барселони". Каталонський клуб у матчі-відповіді несподівано програв на своєму полі німецькому "Айнтрахту".

Гості почали домінувати з перших хвилин - на 67-й "Айнтрахт" вже мав перевагу в три голи. Дубль від Філіпа Костіча, ще один гол на рахунку Рафаеля Борре, який виявився особливо красивим.

"Блаугранас" змогли відповісти тільки в додатковий час. Спочатку відзначився Серхіо Бускетс, а потім Мемфіс Депай реалізував пенальті.

"Барселона" - "Айнтрахт" - 2:3

Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) - Костіч, 4 (пен.), 67, Борре, 36

"Барселона": Тер Штеген, Мінгеса (Дест, 61), Гарсія (Л. Де Йонг, 70), Араухо, Альба, Гаві, Бускетс, Педрі (Ф. Де Йонг, 46), Дембеле, Обамеянг (Траоре, 61), Торрес (Депай, 80)

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хінтереггер, Н'діка, Кнауфф Чендлер, (90+10), Якіч, Роде (Хрустіч, 80), Костіч, Ліндстрем (Хауге, 80), Камада, Борре (Ахе, 90)

Попередження: Гарсія, Гаві, Дембеле - Якіч, Хрустіч, Н'діка, Кнауфф

Вилучення: Н'діка (друга жовта)

Огляд матчу:

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи" Вест Хем "українця Андрія Ярмоленка розгромив у гостях"Ліон".

У першому таймі "молотобійці" двічі вразили ворота французького клубу, а авторами голів стали Доусон і Райс.

На старті другого тайму Боуен довів рахунок до розгромного - 3:0. "Ліон" створив кілька шансів для гола, проте забити так і не зумів.

Український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко майже весь матч провів на лаві запасних і вийшов тільки на 84-й хвилині.

Перший матч "Ліона" проти "Вест Хема" завершився з рахунком 1:1.

"Ліон" - "Вест Хем" - 0:3

Голи: Доусон, 38, Райс, 44, Боуен, 48

"Ліон": Поллерсбек, Емерсон, Люкеба, Денайер( Рен-Аделаїд, 89), Гюсто, Ндомбеле (Пакета, 46), Тіаго Енріке, Екамбі, Ааур (Баркола, 71), Февр (Тете, 46), Дембеле

"Вест Хем": Ареоля, Джонсон, Діоп, Доусон, Цоуфал, Райс (Бенрахма, 90+1), Соучек, Форнальс, Лансини (Нобл, 77), Боуен, Антоніо (Ярмоленко, 84)

Попередження: Баркола, 84 - Діоп, 22, Форнальс, 85

Огляд матчу:

А ось команда півзахисника збірної України Руслана Малиновського не змогла подолати стадію 1/4 фіналу. "Аталанта" поступилася німецькому "РБ Лейпциг".

На 18-й хвилині Крістофер Нкунку з передачі Конрада Лаймера вивів "биків" вперед. Незважаючи на перевагу за кількістю ударів і володінню м'ячем, бергамаски все ніяк не могли зрівняти рахунок. Наприкінці поєдинку Хуан Муссо сфолив у власному штрафному майданчику, а Нкунку з 11-метрової позначки забив другий гол своєї команди.

Український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі і пішов з поля на 58-й хвилині.

"Аталанта" - "РБ Лейпциг" - 0:2

Голи: Нкунку, 18, 87(пен.)

"Аталанта": Муссо, Де Рон, Деміраль (Скалвіні, 70), Паломіно, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновський (Мюріель, 58), Бога (Міранчук, 70), Сапата

"РБ Лейпциг": Гулачі, Сімакан, Орбан, Гвардіол (Поульсен, 79), Хенрікс (Клостерманн, 73), Кампль (Хальстенберг, 79), Лаймер (Адамс, 73), Анхеліньо, Ольмо, Сілва (Собослаі, 63), Нкунку

Попередження: Сапата, Фройлер, Деміраль, Копмейнерс, Хатебур - Хенрікс, Орбан, Сімакан

Огляд матчу:

Останнім півфіналістом Ліги Європи сезону 2021/2022 став "Рейнджерс". Шотландці в овертаймі обіграли "Брагу", яка догравала матч удев'ятьох.

"Рейнджерс" - "Брага" - 3:1

Голи: Таверньєр 2, 44, Руф 101 - Карму 83

Видалення: Тормена 42, Медейруш 105 (обидва - Брага)

Огляд матчу:

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