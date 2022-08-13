А ось Кріштіану Роналду потрапив у тридцятку номінантів на престижну нагороду.

Французьке видання France Football оприлюднило список претендентів на "Золотий м’яч". Феноменальний Ліонель Мессі вперше з 2005 року не потрапив у тридцятку номінантів на престижну нагороду.

35-річний аргентинець - чинний володар "Золотого м'яча". Мессі завойовував цю нагороду 7 разів - в історії жоден футболіст не робив подібного. У Кріштіану Роналду 5 "Золотих м'ячів" і цього року він потрапив у номінанти на нагороду.

Повний список претендентів на "Золотий м'яч-2022":

Голкіпери:

Тібо Куртуа ("Реал", національність - Бельгія)

Майк Меньян ("Мілан", національність - Франція)

Захисники:

Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль", національність - Англія)

Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", національність - Нідерланди)

Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", національність - Португалія)

Антоніо Рюдігер ("Реал", національність - Німеччина)

Півзахисники:

Йозуа Кімміх ("Баварія", національність - Німеччина)

Каземіро ("Реал", національність - Бразилія)

Фабінью ("Ліверпуль", національність - Бразилія)

Філ Фоден ("Манчестер Сіті", національність - Англія)

Лука Модрич ("Реал", національність - Хорватія)

Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", національність - Бельгія)

Крістофер Нкунку ("Лейпциг", національність - Франція)

Нападники:

Рафаел Леау ("Мілан", національність - Португалія)

Мохамед Салах ("Ліверпуль", національність - Єгипет)

Вінісіус Жуніор ("Реал", національність - Бразилія)

Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", національність - Португалія)

Луїс Діас ("Ліверпуль", національність - Колумбія)

Роберт Левандовський ("Барселона", національність - Польща)

Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", національність - Алжир)

Сон Хин Мін ("Тоттенгем", національність - Південна Корея)

Карім Бензема ("Реал", національність - Франція)

Гаррі Кейн ("Тоттенгем", національність - Англія

Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль", національність - Уругвай)

Садіо Мане ("Ліверпуль", національність - Англія)

Себастьєн Алле ("Борусія Дортмунд", національність - Кот-д'Івуар)

Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", національність - Португалія)

Душан Влахович ("Ювентус", національність - Сербія)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ", національність - Франція)

Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", національність - Норвегія)

Видання L'Equipe зазначило, що Мессі не потрапив до списку претендентів через провальний сезон у ПСЖ. Аргентинець був буцімто у поганій формі й мав напружені стосунки з попереднім головним тренером парижан Маурісіо Почеттіно. До того ж Мессі забив лише 6 голів у чемпіонаті Франції і не врятував ПСЖ від поразки "Реалу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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