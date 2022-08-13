Французьке видання France Football оприлюднило список претендентів на "Золотий м’яч". Феноменальний Ліонель Мессі вперше з 2005 року не потрапив у тридцятку номінантів на престижну нагороду.
35-річний аргентинець - чинний володар "Золотого м'яча". Мессі завойовував цю нагороду 7 разів - в історії жоден футболіст не робив подібного. У Кріштіану Роналду 5 "Золотих м'ячів" і цього року він потрапив у номінанти на нагороду.
Повний список претендентів на "Золотий м'яч-2022":
Голкіпери:
Тібо Куртуа ("Реал", національність - Бельгія)
Майк Меньян ("Мілан", національність - Франція)
Захисники:
Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль", національність - Англія)
Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", національність - Нідерланди)
Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", національність - Португалія)
Антоніо Рюдігер ("Реал", національність - Німеччина)
Півзахисники:
Йозуа Кімміх ("Баварія", національність - Німеччина)
Каземіро ("Реал", національність - Бразилія)
Фабінью ("Ліверпуль", національність - Бразилія)
Філ Фоден ("Манчестер Сіті", національність - Англія)
Лука Модрич ("Реал", національність - Хорватія)
Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", національність - Бельгія)
Крістофер Нкунку ("Лейпциг", національність - Франція)
Нападники:
Рафаел Леау ("Мілан", національність - Португалія)
Мохамед Салах ("Ліверпуль", національність - Єгипет)
Вінісіус Жуніор ("Реал", національність - Бразилія)
Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", національність - Португалія)
Луїс Діас ("Ліверпуль", національність - Колумбія)
Роберт Левандовський ("Барселона", національність - Польща)
Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", національність - Алжир)
Сон Хин Мін ("Тоттенгем", національність - Південна Корея)
Карім Бензема ("Реал", національність - Франція)
Гаррі Кейн ("Тоттенгем", національність - Англія
Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль", національність - Уругвай)
Садіо Мане ("Ліверпуль", національність - Англія)
Себастьєн Алле ("Борусія Дортмунд", національність - Кот-д'Івуар)
Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", національність - Португалія)
Душан Влахович ("Ювентус", національність - Сербія)
Кіліан Мбаппе (ПСЖ", національність - Франція)
Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", національність - Норвегія)
Видання L'Equipe зазначило, що Мессі не потрапив до списку претендентів через провальний сезон у ПСЖ. Аргентинець був буцімто у поганій формі й мав напружені стосунки з попереднім головним тренером парижан Маурісіо Почеттіно. До того ж Мессі забив лише 6 голів у чемпіонаті Франції і не врятував ПСЖ від поразки "Реалу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.