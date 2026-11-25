Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні.

Відбувся матч 5-го туру Ліги чемпіонів, у якому зустрілись донецький "Шахтар" та стамбульський "Фенербахче". Поєдинок закінчився з рахунком на користь .

Обидві команди були досить активними у першому таймі і гості навіть забили гол, який був скасований через гру рукою. Але рахунок та табло так і не змінився.

На 56-ій хвилині Грінвуд низом із правого флангу штрафного бив у дальній кут, Різник парирував, після чого Мурікі одразу добив у пусті ворота.

Відео дня

Ліга чемпіонів УЄФА. Етап ліги. 5-й тур

"Шахтар" - "Фенербахче" - 0:1

Голи: Мурікі, 56

"Шахтар": Різник - Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус - Марлон Гомес, Назарина, Очеретько - Невертон, Траоре, Аліссон.

"Фенербахче": Едерсон - Браун, Оппонг,Шкрініар, Семеду - Юксек, Грінвуд, Канте - Актюркоглу, Мурікі, Айдін.

Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні. Перед матчем у "гірників" бул 4 очка, і таким чином вони мають таку ж кількість залікових пунктів після 5-ти турів. До цього вони програли "Спортінгу" та "Інтеру".

Новини футболу

Раніше тренерський штаб та вісім футболістів "Шахтаря" не змогли полетіти разом із командою на матч проти Фенербахче. У пресслужбі "гірників" пояснили, що причиною цьому стали додаткові перевірки на кордоні.

Частину футболістів відправили на додаткову перевірку, а тому вони не встигли вирушити до Лондону з основною групою. Згодом вони приєдналися до всієї команди. Вони прибули в розташування клубу вранці 22 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: