Мессі залишився головним претендентом на престижну нагороду навіть після переїзду в США.

З'явився оновлений рейтинг головних претендентів на престижну нагороду -"Золотий м'яч-2023".

Згідно з рейтингом видання Goal, фаворитами в боротьбі за "Золотий м'яч" за підсумками 2023 року як і раніше залишаються Ліонель Мессі ("Інтер Маямі"), Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") і Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Варто відзначити, що Мессі зберіг лідерство в боротьбі за престижну нагороду навіть після переїзду в американську лігу МЛС. Аргентинець є єдиним представником не європейського чемпіонату в топ-10 рейтингу.

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А ось чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема після переходу з "Реала" в саудівський "Аль-Іттіхад" зі списку топ-10 фаворитів був виключений.

Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч-2023"

1. Ліонель Мессі (ПСЖ, "Інтер Маямі")

2. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

4. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид)

5. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

6. Родрі ("Манчестер Сіті")

7. Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", "Барселона")

8. Віктор Осімхен ("Наполі")

9. Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті")

10. Роберт Левандовскі ("Барселона")

Нагадаємо, норвезький нападник Ерлінг Холанд завоював історичнийзолотий требл з "Манчестер Сіті" в минулому сезоні: команда стала чемпіоном АПЛ, виграла Кубок Англії і Лігу чемпіонів.

Крім того, Холанд встановив новий рекорд чемпіонату Англії за кількістю забитих голів за один сезон. У 35 іграх Ерлінг забив 36 голів. Також норвежець виграв з "городянами" Суперкубок УЄФА, перемігши у фіналі "Севілью".

Аргументом на користь Мессі видання Goal наводить статистику Ліонеля в сезоні-2022/23. 35-річний форварда у складі ПСЖ і збірної Аргентини забив 38 голів і віддав 25 гольових передач. У складі національної команди Мессі став переможцем ЧС-2022 з футболу, а з ПСЖ виграв Лігу 1.

Після переходу в "Інтер Маямі" аргентинець зіграв 11 матчів і забив 11 голів. З американським клубом Мессі виграв Кубок ліг-2023. Це перший трофей в історії американського клубу. Крім того, ця перемога дозволила Ліонелю обійти Дані Алвеса і стати найтитулованішим футболістом в історії.

67-а церемонія "Золотого м'яча" відбудеться 16 жовтня 2023 року в Парижі. Захід проведуть у театрі "Шатле".

Нагадаємо, Ліонель Мессі є абсолютним рекордсменом за кількістю отриманих "Золотих м'ячів". Аргентинець отримував цю нагороду сім разів, в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 і 2021 роках.

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