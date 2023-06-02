Опубліковано оновлений рейтинг фаворитів на отримання "Золотого м'яча" у 2023 році.
Згідно з рейтингом, складеним авторитетним виданням Goal, головним фаворитом на престижну нагороду є нападник французького ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Аргентинець залишився лідером навіть незважаючи на досягнення форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда.
Нагадаємо, норвезький нападник став чемпіоном АПЛ з "городянами" і встановив новий рекорд чемпіонату Англії за кількістю забитих голів за один сезон. У 35 іграх Ерлінг забив 36 голів.
Крім того, норвежець разом з "Ман Сіті" претендує на історичний требл: перемогу в АПЛ, Кубку Англії і Лізі чемпіонів. 3 червня "городяни" зіграють у фіналі Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед", а 10 червня - проти "Інтера" у фіналі Ліги чемпіонів.
Аргументом на користь Мессі видання Goal наводить статистику Ліонеля в сезоні-2022/23. 35-річний форварда у складі ПСЖ і збірної Аргентини забив 38 голів і віддав 25 гольових передач. У складі національної команди Мессі став переможцем ЧС-2022 з футболу, а з ПСЖ виграв Лігу 1.
На третій сходинці рейтингу йде форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який забив у нинішньому сезоні в чемпіонаті Франції 28 голів у 33 іграх.
Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч-2023"
- Ліонель Мессі (ПСЖ)
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Вінісіус Жуніор ("Реал")
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
- Віктор Осімхен ("Наполі")
- Карім Бензема ("Реал")
- Хвіча Кварацхелія ("Наполі")
- Роберт Левандовскі ("Барселона")
- Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті")
Відзначимо, що чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема займає тільки сьоме місце в оновленому рейтингу.
Додамо, що 67-а церемонія "Золотого м'яча" відбудеться 16 жовтня 2023 року в Парижі. Захід проведуть у театрі "Шатле".
Нагадаємо, Ліонель Мессі є абсолютним рекордсменом за кількістю отриманих "Золотих м'ячів". Аргентинець отримував цю нагороду сім разів, в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 і 2021 роках.