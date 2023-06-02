Ліонель Мессі може отримати свій восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі.

Опубліковано оновлений рейтинг фаворитів на отримання "Золотого м'яча" у 2023 році.

Згідно з рейтингом, складеним авторитетним виданням Goal, головним фаворитом на престижну нагороду є нападник французького ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Аргентинець залишився лідером навіть незважаючи на досягнення форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда.

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Нагадаємо, норвезький нападник став чемпіоном АПЛ з "городянами" і встановив новий рекорд чемпіонату Англії за кількістю забитих голів за один сезон. У 35 іграх Ерлінг забив 36 голів.

Крім того, норвежець разом з "Ман Сіті" претендує на історичний требл: перемогу в АПЛ, Кубку Англії і Лізі чемпіонів. 3 червня "городяни" зіграють у фіналі Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед", а 10 червня - проти "Інтера" у фіналі Ліги чемпіонів.

Аргументом на користь Мессі видання Goal наводить статистику Ліонеля в сезоні-2022/23. 35-річний форварда у складі ПСЖ і збірної Аргентини забив 38 голів і віддав 25 гольових передач. У складі національної команди Мессі став переможцем ЧС-2022 з футболу, а з ПСЖ виграв Лігу 1.

На третій сходинці рейтингу йде форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який забив у нинішньому сезоні в чемпіонаті Франції 28 голів у 33 іграх.

Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч-2023"

Ліонель Мессі (ПСЖ)

Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Вінісіус Жуніор ("Реал")

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

Віктор Осімхен ("Наполі")

Карім Бензема ("Реал")

Хвіча Кварацхелія ("Наполі")

Роберт Левандовскі ("Барселона")

Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті")

Відзначимо, що чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема займає тільки сьоме місце в оновленому рейтингу.

Додамо, що 67-а церемонія "Золотого м'яча" відбудеться 16 жовтня 2023 року в Парижі. Захід проведуть у театрі "Шатле".

Нагадаємо, Ліонель Мессі є абсолютним рекордсменом за кількістю отриманих "Золотих м'ячів". Аргентинець отримував цю нагороду сім разів, в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 і 2021 роках.

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