Цієї зими Михайло Мудрик може змінити клубну прописку.

Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі, який під час роботи у "Шахтарі" першим почав довіряти Михайлу Мудрику, упевнений, що на українського хавбека чекає велике майбутнє.

"Звичайно, Мудрик - фантастичний гравець, мені він дуже подобається, але "Брайтон" не може собі його дозволити. Я знаю реальні можливості та якості Михайла. Думаю, в майбутньому він може виграти Золотий м'яч", - сказав Де Дзербі на прес-конференції перед матчем з "Арсеналом".

Нагадаємо, що "Арсенал" запропонував за перехід Мудрика 40-45 мільйонів євро плюс 20 мільйонів євро в якості бонусів. Це не влаштовує "гірників", але лондонський клуб продовжує переговори і серйозно налаштований, щоб підписати українця в зимове трансферне вікно.

Відео дня

Варто зазначити, що сам Мудрик не приховує своєї симпатії до "Арсеналу" і бажає перейти саме в лондонський клуб.

У поточному сезоні Михайло зіграв у складі "Шахтаря" в 18 матчах і забив 10 м'ячів. Контракт 21-річного вінгера з "гірниками" розрахований до 2026 року.

Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Мудрика в 40 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: