Ліонель Мессі завоював 44-й трофей у своїй кар'єрі.

У ніч на 20 серпня "Інтер Маямі" здобув перемогу над футбольним клубом "Нешвілл" у фінальному поєдинку Кубка ліг-2023.

Таким чином, "Інтер Маямі" завоював перший трофей у своїй історії.

Перший трофей "Інтеру Маямі" допоміг завоювати зірковий новачок клубу Ліонель Мессі. Аргентинець забив гол в основний час матчу, а потім відзначився і в серії пенальті. Всього в рамках Кубка ліг-2023 Мессі зіграв 7 ігор і забив 10 голів, ставши кращим бомбардиром цього турніру.

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Варто відзначити, що Ліонель Мессі завоював 44-й трофей у професійній кар'єрі і став найтитулованішим футболістом в історії.

36-річний аргентинець обійшов легендарного бразильця Дані Алвеса, який за свою кар'єру виграв 43 трофеї.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі десять разів виграв Ла Лігу, вісім - Суперкубок Іспанії, сім - Кубок Іспанії, чотири рази ставав володарем Ліги чемпіонів УЄФА, три рази перемагав у клубному чемпіонаті світу і Суперкубку УЄФА, два рази вигравав чемпіонат Франції і один Суперкубок країни.

Зі збірною Аргентини Мессі вигравав чемпіонат світу, Кубок Америки, Олімпіаду, молодіжний чемпіонат світу та Фіналіссіму.

Також варто відзначити, що Ліонель Мессі є рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" - у аргентинця їх 7.

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