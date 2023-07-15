36-річний аргентинець підписав з американським клубом трирічний контракт.

Капітан національної збірної Аргентини Ліонель Мессі перейшов в "Інтер" Маямі.

Про підписання угоди з 36-річним аргентинцем повідомляє прес-служба американського клубу.

Ліонель Мессі підписав контракт з "Інтером" на правах вільного агента після відходу з ПСЖ.

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Угода Мессі з американським клубом розрахована на три роки.

Фінансові умови угоди не розголошуються, проте наголошується, що Ліонель став найбільш високооплачуваним гравцем північноамериканської ліги МЛС.

Повідомляється, що в угоді також взяли участь компанії Apple і Adidas, які будуть виплачувати Мессі частину зарплати.

Дебют Ліонеля Мессі у складі "Інтера" запланований на 21 липня.

Нагадаємо, за "Інтер" Маямі грає захисник збірної України Сергій Кривцов. Він перейшов в американський клуб взимку цього року. Українець зіграв 20 матчів за команду з Маямі і забив один гол.

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