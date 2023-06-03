Зірковий аргентинець провів у паризькому клубі два сезони.

Капітан національної збірної Аргентини Ліонель Мессі підтвердив, що покине ПСЖ після завершення поточного сезону.

"Я дуже щасливий, що мав можливість представляти ПСЖ. Я отримав велике задоволення граючи в цій команді з такою кількістю якісних гравців.

Хочу сказати спасибі клубу за приголомшливий досвід", - наводить слова Мессі ESPN.

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Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ у 2021 році. У складі паризького клубу аргентинець зіграв 74 матчі, забив 32 голи і віддав 35 гольових передач.

З французьким клубом Лео Мессі двічі поспіль ставав чемпіоном Франції і один раз виграв Суперкубок країни.

Раніше інформацію про відхід зіркового аргентинця з ПСЖ повідомив головний тренер парижан Крістоф Галтьє.

Наразі невідомо у якому клубі продовжить свою кар'єру Ліонель Мессі. За інформацією ЗМІ, саудівський клуб "Аль-Хіляль" запропонував аргентинському нападникові контракт на два роки з рекордним в історії футболу окладом - 600 мільйонів євро на рік.

Крім того, у послугах 35-річного форварда зацікавлена каталонська "Барселона".

Нагадаємо, напередодні про відхід з ПСЖ оголосив легендарний іспанський захисник Серхіо Рамос.

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